



Иран об ударе по Дамаску: оставляем за собой право на ответ

Иран разразился угрозами в адрес Израиля после удара по Сирии, в результате которого в Дамаске были ликвидированы как минимум четыре высокопоставленных члена КСИР.



Соответствующее заявление опубликовало иранское внешнеполитическое ведомства.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Иран осуждает атаку в Сирии, которая является попыткой дестабилизировать регион. Мы оставляем за собой право на ответ", - сказано в заявлении.



По последним данным, в результате удара по Дамаску минимум 10 боевиков были ликвидированы. В КСИР подтвердили, что среди них - четверо офицеров иранской разведки.