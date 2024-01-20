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Иран об ударе по Дамаску: оставляем за собой право на ответ
20.01.2024 16:51 Алина Груднева

Иран об ударе по Дамаску: оставляем за собой право на ответ

Иран разразился угрозами в адрес Израиля после удара по Сирии, в результате которого в Дамаске были ликвидированы как минимум четыре высокопоставленных члена КСИР.

Соответствующее заявление опубликовало иранское внешнеполитическое ведомства.

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"Иран осуждает атаку в Сирии, которая является попыткой дестабилизировать регион. Мы оставляем за собой право на ответ", - сказано в заявлении.

По последним данным, в результате удара по Дамаску минимум  10 боевиков были ликвидированы. В КСИР подтвердили, что среди них - четверо офицеров иранской разведки.

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