Атака на Дамаск: возросло число ликвидированных
Днем, 20 января, число погибших в результате удара по Дамаску, который приписывается Израилю, возросло до 10.
Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
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Как сообщалось ранее, среди ликвидированных в Дамаске оказались четверо офицеров иранской разведки.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что потерял четырех боевиков.