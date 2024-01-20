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Атака на Дамаск: возросло число ликвидированных
20.01.2024 16:21 Алина Груднева

Атака на Дамаск: возросло число ликвидированных

Днем, 20 января, число погибших в результате удара по Дамаску, который приписывается Израилю, возросло до 10.

Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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Как сообщалось ранее, среди ликвидированных в Дамаске оказались четверо офицеров иранской разведки.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что потерял четырех боевиков.

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