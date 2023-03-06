



Ирак введет запрет на продажу алкоголя спустя семь лет после принятия закона

Ирак принял закон о запрете на алкогольные напитки в 2016 году. Некоторые иракцы связывают этот шаг с растущим влиянием исламских религиозных партий, которые, как они опасаются, угрожают социальным свободам, пишет Reuters.



Правоприменение вступило в силу, когда закон был опубликован в официальной газете Ирака 20 февраля, через семь лет после его принятия парламентом. Официальную причину задержки не обнародовали, но аналитики говорят, что религиозные партии имеют большее влияние в нынешнем коалиционном правительстве по сравнению с предыдущим.



По закону импортные алкогольные напитки запрещены и не могут продаваться на местных рынках или заменяться аналогами отечественного производства.



Согласно правительственному документу, пограничным пунктам и властям аэропортов было приказано конфисковать любые алкогольные напитки, находящиеся у путешественников.



Но, несмотря на запрет, винные магазины вокруг столицы Багдада и в некоторых провинциях продолжают работать, а владельцы сообщают, что они не были официально проинформированы о том, что они должны прекратить торговлю.



Ирак — консервативное, в основном мусульманское общество, где большинство мужчин и женщин воздерживаются от употребления алкоголя, запрещенного исламским религиозным законом, но это не исламское государство, говорят критики запрета на алкоголь.



Лицензии на продажу алкоголя были выданы только немусульманам в Ираке, и, хотя употребление алкоголя в общественных местах не запрещено, это не одобряется. В столице Багдаде нет ничего необычного в том, чтобы увидеть молодых людей, распивающих алкоголь на берегу реки Тигр.



Асуан аль-Килдани, депутат от христианского меньшинства Ирака, сказал, что запрет будет противоречить свободам, гарантированным демократической конституцией Ирака, и что он подал иск в федеральный суд.



Некоторые иракцы опасаются, что Ирак станет исламской республикой, как соседний Иран.



"Ирак не является исламским государством, и в нем существуют разные религии и секты. Некоторые религии разрешают употребление алкоголя, и правительство не может навязывать определенное мнение или идеологию всем остальным", — сказал базирующийся в Багдаде политолог Али Сахиб



После года тупика крупнейшему парламентскому блоку, известному как Координационные рамки, альянсу связанных с Ираном политических фракций шиитских мусульман, удалось сформировать правительство в октябре прошлого года.



Шиитские религиозные группы доминируют в парламенте после вторжения США в 2003 году, свергнувшего светский режим диктатора Саддама Хусейна.



Тем не менее, позиция Ирака в отношении алкоголя долгое время считалась относительно либеральной в исламском мире по сравнению с такими соседями, как Саудовская Аравия и Кувейт, где продажа алкоголя запрещена.

