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Илон Маск "блеснул познаниями" о НАТО: президент Латвии ему ответил
03.03.2024 15:50 Алина Груднева

Илон Маск "блеснул познаниями" о НАТО: президент Латвии ему ответил

Американский миллиардер Илон Маск призвал расформировать НАТО.

Таким образом он прокомментировал твит американского бизнесмена Дэвида Сакса.

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"В 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулась с экзистенциальным кризисом: причина его существования больше не существует. Но вместо того, чтобы расформироваться, Альянс придумал новую миссию: расшириться. А в замкнутом цикле расширение НАТО создаст враждебность, необходимую для оправдания себя", - писал Сакс.

В ответ Маск отметил, НАТО нужно расформировать, поскольку он не видит причины в его существовании.

"Я всегда удивлялся, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что его враг и причина существования, Варшавский договор, распались", - сказал он.

Президент Латвии Эдрагс Ринкевичс не оставил слова предпринимателя без ответа, кратко и четко пояснив ему, почему в существовании НАТО есть смысл.

"Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, - это Россия и другие враги свободного мира", - ответил он.

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