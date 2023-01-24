



Хорватия приняла определение антисемитизма IHRA

Правительство Хорватии в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который состоится 27 января, приняло определение антисемитизма IHRA, присоединившись к еще 36 странам.



Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн приветствовал это решение.



"Поздравляет Хорватию с принятием определения антисемитизма IHRA и ее приверженностью борьбе с отвратительным явлением антисемитизма, которое поднимает голову по всему миру. Принятие определений антисемитизма является недвусмысленным послание против дискурса ненависти", - сказал Коэн.



Напомним, что Международный альянс памяти жертв Холокоста (IHRA) принял рабочее определение антисемитизма на пленарном заседании в 2016 году.



"Антисемитизм – это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены против евреев или неевреев и/или их собственности, в отношении еврейских общинных учреждений и религиозных объектов", – говорится в рабочем определении антисемитизма.