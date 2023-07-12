



Гутерриш обратился к Путину с просьбой

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал президента РФ Владимира Путина сохранить "зерновую сделку".



По словам его спикера Стефана Дюжаррика, об этом говорилось в соответствующем письме, отправленном главе Кремля.



"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые транзакции через Российский сельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность со стороны РФ, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море", – пояснил Дюжаррик.



По словам Гутерриша, важным для глобальной продовольственной безопасности является экспорт "как из Украины, так и из России".



"Генсек ООН продолжает сотрудничать со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу и выражает готовность продолжать сотрудничество с Россией по своему предложению", - подчеркнул Дюжаррик.