Гутерриш обратился к Путину с просьбой
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал президента РФ Владимира Путина сохранить "зерновую сделку".
По словам его спикера Стефана Дюжаррика, об этом говорилось в соответствующем письме, отправленном главе Кремля.
"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые транзакции через Российский сельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность со стороны РФ, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море", – пояснил Дюжаррик.
По словам Гутерриша, важным для глобальной продовольственной безопасности является экспорт "как из Украины, так и из России".
"Генсек ООН продолжает сотрудничать со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу и выражает готовность продолжать сотрудничество с Россией по своему предложению", - подчеркнул Дюжаррик.