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Гутерриш обратился к Путину с просьбой
12.07.2023 22:05 Алина Груднева

Гутерриш обратился к Путину с просьбой

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал президента РФ Владимира Путина сохранить "зерновую сделку".

По словам его спикера Стефана Дюжаррика, об этом говорилось в соответствующем письме, отправленном главе Кремля.

"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые транзакции через Российский сельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность со стороны РФ, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море", – пояснил Дюжаррик.

По словам Гутерриша, важным для глобальной продовольственной безопасности является экспорт "как из Украины, так и из России".

"Генсек ООН продолжает сотрудничать со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу и выражает готовность продолжать сотрудничество с Россией по своему предложению", - подчеркнул Дюжаррик.

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