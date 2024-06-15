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Глава Еврокомиссии предупредила о рисках замораживания конфликта в Украине
15.06.2024 21:01 Алина Груднева

Глава Еврокомиссии предупредила о рисках замораживания конфликта в Украине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по Украине в Швейцарии выразила обеспокоенность идеей замораживания текущего конфликта. 

Она подчеркнула, что это не решение, так как иностранные войска продолжают оккупировать украинскую территорию. По мнению фон дер Ляйен, такой подход лишь приведет к будущим агрессивным войнам. 

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Вместо этого, она призвала участников саммита поддержать создание всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность.

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