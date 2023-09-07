



Генсек НАТО: Украина завоевывает позиции в контрнаступлении

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европарламенте заявил, что Украина завоевывает позиции в контрнаступлении.



"Наша поддержка помогла украинцам начать контрнаступление. Украинцы постепенно завоевывают позиции. И это доказывает важность нашей поддержки..." - сказал Столтенберг.



"Им удалось прорвать оборону российских войск и они движутся вперед", - заявил генсек НАТО.



Напомним, 6 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев отметил "хороший прогресс", которого Украина достигла в своем контрнаступлении.