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Генсек НАТО: Украина завоевывает позиции в контрнаступлении
07.09.2023 11:58 Раиса Вовк

Генсек НАТО: Украина завоевывает позиции в контрнаступлении

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европарламенте заявил, что Украина завоевывает позиции в контрнаступлении.

"Наша поддержка помогла украинцам начать контрнаступление. Украинцы постепенно завоевывают позиции. И это доказывает важность нашей поддержки..." - сказал Столтенберг.

"Им удалось прорвать оборону российских войск и они движутся вперед", - заявил генсек НАТО.

Напомним, 6 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев отметил "хороший прогресс", которого Украина достигла в своем контрнаступлении. 

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