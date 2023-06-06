Новости » Политика
йоав галант
06.06.2023 19:35 Алина Груднева

Галант: у нас есть ответ на любое оружие, которым хвастаются наши враги

Министр обороны Йоав Галант прокомментировал демонстрацию Ираном "первой в своем роде" гиперзвуковой ракеты Fattah.

По словам главы оборонного ведомства, у Израиля всегда найдется решение на любое оружие, которым будет хвастаться враг.

"Я слышу, как наши враги хвастаются различными разработками в области вооружений. На все подобные вещи у нас всегда найдется лучший ответ — в воздухе, на море и на суше, с оборонительными и наступательными возможностями", — подчеркнул Галант.

Он подчеркнул, что израильские силы безопасности всегда будут знать, чем и как защитить граждан и нанести сокрушительный удар врагам, если, "не дай Бог, они начнут против нас войну".

Галант сегодня встретился со старшими офицерами, проводящими учения на севере Израиля, которые сосредоточены на потенциальной войне сразу на нескольких фронтах.

"Если "Хизбалла" совершит ошибку и начнет войну против Израиля, мы сильно ударим по ней и отправим Ливан обратно в каменный век", — подчеркнул министр.


Ранее в Иране объявили, что гиперзвуковая ракета Fattah имеет дальность полета 1400 километров и скорость около 18000 км/ч. Утверждалось, что она способна обходить и уничтожать системы ПВО. Ракета использует твердое топливо, что позволяет развивать высокие скорости и “выполнять различные маневры внутри и вне земной атмосферы”.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы