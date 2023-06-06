



Галант: у нас есть ответ на любое оружие, которым хвастаются наши враги

Министр обороны Йоав Галант прокомментировал демонстрацию Ираном "первой в своем роде" гиперзвуковой ракеты Fattah.



По словам главы оборонного ведомства, у Израиля всегда найдется решение на любое оружие, которым будет хвастаться враг.



"Я слышу, как наши враги хвастаются различными разработками в области вооружений. На все подобные вещи у нас всегда найдется лучший ответ — в воздухе, на море и на суше, с оборонительными и наступательными возможностями", — подчеркнул Галант.



Он подчеркнул, что израильские силы безопасности всегда будут знать, чем и как защитить граждан и нанести сокрушительный удар врагам, если, "не дай Бог, они начнут против нас войну".



Галант сегодня встретился со старшими офицерами, проводящими учения на севере Израиля, которые сосредоточены на потенциальной войне сразу на нескольких фронтах.



"Если "Хизбалла" совершит ошибку и начнет войну против Израиля, мы сильно ударим по ней и отправим Ливан обратно в каменный век", — подчеркнул министр.

*שר הביטחון גלנט בגזרת הצפון: ״אני שומע את אויבינו מתהדרים בפיתוחי נשק שונים, לכל דבר שכזה, יש לנו מענה טוב יותר״.*



שר הביטחון, יואב גלנט, ביקר היום בגזרת הצפון במסגרת התרגיל המטכ״לי ״אגרוף המחץ״.https://t.co/gOdTV0EPIQ pic.twitter.com/GdzBNpPgSs — ▪️עדכונים N-A▪️ (@YMClc4EOS1GC97N) June 6, 2023

גלנט מאיים בגבול הצפון: "אם חיזבאללה יפתח במלחמה - נחזיר את לבנון לעידן האבן. שומע את אויבינו שמתהדרים בפיתוחי נשק שונים, לכל דבר שכזה, יש לנו מענה טוב יותר"

(צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)@Doron_Kadosh pic.twitter.com/n8AEcfzJwl — גלצ (@GLZRadio) June 6, 2023