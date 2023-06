Иран представил свою первую гиперзвуковую ракету – фото

Во вторник утром, 6 июня, иранский Корпус стражей исламской революции представил Fattah, первую гиперзвуковую ракету, сообщили иранские государственные СМИ. На церемонии присутствовали президент Ирана Эбрагим Раиси, главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами и другие высокопоставленные лица.



По данным иранских СМИ, гиперзвуковая ракета Fattah имеет дальность полета 1400 километров и скорость около 18000 км/ч. В сообщениях утверждалось, что ракета способна обходить и уничтожать системы ПВО. Ракета оснащена подвижным вторичным соплом и использует твердое топливо, что позволяет ему развивать высокие скорости и “выполнять различные маневры внутри и вне земной атмосферы”.



В ноябре генерал Амир Али Гаджизаде, командующий Воздушно-космическими силами КСИР, заявил, что Иран разработал новую гиперзвуковую ракету, которая может достичь Израиля за 400 секунд. Он сообщил, что передовая гиперзвуковая баллистическая ракета может выходить в космос и поражать системы противоракетной обороны.



“Эта система имеет очень высокую скорость и способна маневрировать в атмосфере и за ее пределами”, – сказал Гаджизаде. “И системы обороны, которые защищают внутри атмосферы, и чрезвычайно дорогие системы, которые имеют дело с ракетами за пределами атмосферы – эта новая ракета Исламской Республики Иран пройдет их все, и я не думаю, что в течение ближайшего десятилетия будут найдены технологии, способные справиться с ней.



Гиперзвуковые ракеты летят со скоростью 6000 км/ч и выше. Хотя межконтинентальные баллистические ракеты также могут развивать такую скорость, они движутся по предсказуемой дуге, что облегчает борьбу с ними. Напротив, гиперзвуковые ракеты маневренны, и это дает им возможность уклоняться от систем защиты и радаров.



США, Россия, Китай и Северная Корея успешно испытали гиперзвуковые ракеты, хотя точных сведений о таком оружии пока немного.

#Iran’s #IRGC have revealed their new hypersonic missile, named Fattah. pic.twitter.com/rJDX7Tu3ZW