



Евросоюз выделит Украине еще 2 млрд евро помощи

Европейский Союз намерен выделить Украине 2 млрд евро макрофинансовой помощи в ближайшее время. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после неформального саммита глав государств ЕС в Праге.



Она отметила, что с начала полномасштабной войны России против Украины Евросоюз предоставил нашей стране 19 млрд евро помощи. При этом названная сумма не включает военную помощь.



"Еще два миллиарда макрофинансовой помощи будут предоставлены в ближайшие дни", - сказала фон дер Ляйен.



Напомним, недавно Украина получила 500 млн евро безвозвратной помощи от Евросоюза. Кроме того, 27 сентября правительство одобрило привлечение кредита от ЕС. Украина получит исключительную макрофинансовую помощь в сумме до 5 млрд евро.