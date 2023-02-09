



Европа должна санкциями уничтожить источник российской угрозы и агрессии

Украина благодарна Европе за санкции, ограничившие российский агрессивный потенциал. Но нужно ввести столько ограничений против РФ, чтобы уничтожить источник угрозы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на специальном заседании Европейского совета.



"Я благодарю за решимость в постепенном лишении Кремля в лишении агрессивных возможностей. В частности, за вступившие в силу санкционные пакеты. Но достаточно ли они ограничили российский агрессивный потенциал?", - отметил Зеленский.



Президент акцентировал, введение санкций - это путь, который нужно пройти полностью.



"Мы можем анализировать, как эти санкции действуют, чтобы у них (россиян - ред.) не было, ни возможности, ни желания тратить усилия на дестабилизацию любой страны в Европе или еще где-то и провоцирование кризисов. Надо действовать, пока не будет уничтожен источник российской угрозы, и я верю, что в Европе есть такая решимость", - заявил Зеленский.



Также он заявил, что странам-членам Европейского Союза следует усиливать динамику сотрудничества, в частности по военной помощи Украине, мощнее, чем Россия может мобилизовать свой потенциал. Он отметил, что российская агрессия должна неизбежно потерпеть поражение, и как можно скорее.



"Чем быстрее и крепче будет возвращение свободы, реальной силы, европейских ценностей на всю территорию Украины, которая ныне остается оккупированной Россией, тем надежнее и продолжительнее будет мир в послевоенной Европе", - сказал президент.



Зеленский поблагодарил всех глав европейских государств за военную помощь. Так, он подчеркнул важность предоставления Украине артиллерийских систем, снарядов к ним, современных танков, дальнобойных ракет и авиации.



"Мы должны усиливать динамику нашего сотрудничества более мощно, чем агрессор может мобилизовать свой потенциал", - сказал он.



Президент уверен, что украинские защитники при соответствующей поддержке способны уничтожить террор, который несет Россия, и любую агрессивность против Европы.

