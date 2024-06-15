Новости » Политика
ЕС одобрил начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы
15.06.2024 21:30 MIGnews.com

ЕС одобрил начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы

Вчера, в пятницу, представители стран ЕС одобрили начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы. 

“Послы принципиально одобрили переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы. Бельгия зовёт первые межправительственные конференции 25 июня”, — сообщила Бельгия как страна-председатель Совета ЕС.

“Приветствую принципиальное соглашение о переговорных рамках для переговоров о вступлении Украины и Молдовы. С нетерпением ждем первых межправительственных конференций с участием обеих стран. Мы выполняем обещания и будем поддерживать вас на пути к членству”, — написал глава Евросовета бельгиец Шарль Мишель.

Еврокомиссия объявила, что кандидаты Украина и Молдова выполнили все требования для начала переговоров. Они включали, среди прочего, борьбу с коррупцией, защиту нацменьшинств и ограничение влияния олигархов. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы