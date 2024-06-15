



ЕС одобрил начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы

Вчера, в пятницу, представители стран ЕС одобрили начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы.



“Послы принципиально одобрили переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы. Бельгия зовёт первые межправительственные конференции 25 июня”, — сообщила Бельгия как страна-председатель Совета ЕС.



“Приветствую принципиальное соглашение о переговорных рамках для переговоров о вступлении Украины и Молдовы. С нетерпением ждем первых межправительственных конференций с участием обеих стран. Мы выполняем обещания и будем поддерживать вас на пути к членству”, — написал глава Евросовета бельгиец Шарль Мишель.



Еврокомиссия объявила, что кандидаты Украина и Молдова выполнили все требования для начала переговоров. Они включали, среди прочего, борьбу с коррупцией, защиту нацменьшинств и ограничение влияния олигархов.



