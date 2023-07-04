



Эрдоган посетит страны Персидского залива для привлечения инвестиций в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается отправиться в турне по странам Персидского залива, стремясь привлечь инвестиции и другие финансовые ресурсы, которые практически иссякли из западных стран.



Министр финансов Мехмет Симсек сказал, что Эрдоган посетит Объединенные Арабские Эмираты в рамках поездки, и делегаты из обеих стран готовятся к укреплению экономических связей.



Издание AlArabiya, сообщает, что официальные лица Турции на условиях анонимности заявили, что затем президент планирует посетить Саудовскую Аравию и Катар.



По словам официальных лиц, турецкое правительство поставило цель привлечь 25 миллиардов долларов инвестиций из стран Персидского залива по различным каналам, включая приватизацию и приобретения.