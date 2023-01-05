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Эли Коэн встретился с послами из ОАЭ, США, Франции и других стран.
05.01.2023 20:35 Евгения Маркова

Эли Коэн встретился с послами из ОАЭ, США, Франции и других стран.

После тяжелой дипломатической недели для Израиля министр иностранных дел Эли Коэн встречается с послами многих наиболее важных партнеров Израиля в доме посла ОАЭ в Израиле Мохамеда Аль-Хаджи.

К ним присоединились послы США, Франции, Великобритании, Германии, Индии и Марокко, чтобы обсудить пути расширения соглашений Авраама и многостороннего сотрудничества.

На этой неделе Израиль подвергся критике со стороны многих из этих стран после неоднозначного визита министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.
 

 

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