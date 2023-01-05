



Эли Коэн встретился с послами из ОАЭ, США, Франции и других стран.

После тяжелой дипломатической недели для Израиля министр иностранных дел Эли Коэн встречается с послами многих наиболее важных партнеров Израиля в доме посла ОАЭ в Израиле Мохамеда Аль-Хаджи.



К ним присоединились послы США, Франции, Великобритании, Германии, Индии и Марокко, чтобы обсудить пути расширения соглашений Авраама и многостороннего сотрудничества.



На этой неделе Израиль подвергся критике со стороны многих из этих стран после неоднозначного визита министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.

