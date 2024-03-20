Джорджа Мелони не поддерживает идею об отправке французских военных в Украину
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказалась против отправки военного контингента Франции в Украину.
"Что касается предложения, выдвинутого Францией, относительно возможного прямого вмешательства, я также повторяю, что наша позиция не в пользу этой гипотезы, которая является предвестником опасной эскалации, которой следует избегать любой ценой", — сказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони в Сенате.
В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон не сбавляет обороты. По его мнению , "эти опасения являются необходимым сигналом для пробуждения", - заявил он, комментируя реакцию общества на его инициативу по вероятности отправки войск в Украину.
По словам Макрона, демократия находится под угрозой, поэтому "все должны быть готовы защищать Францию".
“Французская молодежь должна понимать, что такое война в Украине".
"Если Украина падет, если мы решим отказаться от нее, последствия будут прямыми для нас, потому что где остановится империалистическая сила, если она сможет продвинуться так близко к нам? Наши демократии все еще надо защищать. Угроза существует, поэтому мы должны быть готовы защищать Республику”, - подытожил Макрон.