



Джорджа Мелони не поддерживает идею об отправке французских военных в Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказалась против отправки военного контингента Франции в Украину.



"Что касается предложения, выдвинутого Францией, относительно возможного прямого вмешательства, я также повторяю, что наша позиция не в пользу этой гипотезы, которая является предвестником опасной эскалации, которой следует избегать любой ценой", — сказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони в Сенате.



В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон не сбавляет обороты. По его мнению , "эти опасения являются необходимым сигналом для пробуждения", - заявил он, комментируя реакцию общества на его инициативу по вероятности отправки войск в Украину.



По словам Макрона, демократия находится под угрозой, поэтому "все должны быть готовы защищать Францию".



“Французская молодежь должна понимать, что такое война в Украине".



"Если Украина падет, если мы решим отказаться от нее, последствия будут прямыми для нас, потому что где остановится империалистическая сила, если она сможет продвинуться так близко к нам? Наши демократии все еще надо защищать. Угроза существует, поэтому мы должны быть готовы защищать Республику”, - подытожил Макрон.



