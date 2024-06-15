



Дуда обозвал Лукашенко "куклой Путина"

Президент Польши Аджей Дуда раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за то, что тот поддерживает войну России против Украины.



Соответствующее заявление он сделал на саммите мира в Швейцарии.



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"Только Россия виновата за войну. Но это не значит, что Россия действует сама. Я теперь обращаюсь к роли, которую "кукла Путина" Лукашенко сыграл в этой войне. Он не только позволил армии РФ напасть на Украину с территории Беларуси, но и инициировал ряд гибридных атак против Польши и Балтийских государств", - сказал он.



Дуда также подчеркнул, что любая страна имеет полное право на защиту от агрессии любым доступным способом, и если тот не противоречит международному праву.