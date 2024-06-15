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Дуда обозвал Лукашенко "куклой Путина"
15.06.2024 21:09 Алина Груднева

Дуда обозвал Лукашенко "куклой Путина"

Президент Польши Аджей Дуда раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за то, что тот поддерживает войну России против Украины.

Соответствующее заявление он сделал на саммите мира в Швейцарии.

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"Только Россия виновата за войну. Но это не значит, что Россия действует сама. Я теперь обращаюсь к роли, которую "кукла Путина" Лукашенко сыграл в этой войне. Он не только позволил армии РФ напасть на Украину с территории Беларуси, но и инициировал ряд гибридных атак против Польши и Балтийских государств", - сказал он.

Дуда также подчеркнул, что любая страна имеет полное право на защиту от агрессии любым доступным способом, и если тот не противоречит международному праву. 

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