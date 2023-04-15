Британия: насилие в Судане должно прекратиться
Министерство иностранных дел Великобритании призвало конфликтующие стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия.
Соответствующее заявление сделал глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клэверли.
"Насилие, продолжающееся в Судане, должно прекратиться немедленно. Военные действия не разрешат эту ситуацию", - подчеркнул он.
По словам главы британского внешнеполитического ведомства, руководству Судана нужно сделать все необходимое, чтобы предотвратить кровопролитие.