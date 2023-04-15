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Британия: насилие в Судане должно прекратиться
15.04.2023 19:48 Алина Груднева

Британия: насилие в Судане должно прекратиться

Министерство иностранных дел Великобритании призвало конфликтующие стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия.

Соответствующее заявление сделал глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клэверли.

"Насилие, продолжающееся в Судане, должно прекратиться немедленно. Военные действия не разрешат эту ситуацию", - подчеркнул он.

По словам главы британского внешнеполитического ведомства, руководству Судана нужно сделать все необходимое, чтобы предотвратить кровопролитие.
 

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