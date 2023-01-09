



Бразилия: Лула обещает наказать сторонников Болсонару после бунта

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал наказать сторонников бывшего лидера страны Жаира Болсонару после штурма Конгресса. Сторонники экс-президента также штурмовали Верховный суд и окружили президентский дворец.



В воскресенье вечером полиция уже восстановила контроль над государственными зданиями в столице Бразилии.



Министр юстиции Флавио Дино сообщил местным СМИ, что уже арестовано около 200 человек.



Губернатор Бразилии Ибанейс Роча был отстранен от должности на 90 дней Верховным судом. Судья Александр де Мораес обвинил его в том, что он не смог предотвратить беспорядки и “обреченно молчал” перед лицом бунта. Левые лидеры созывают продемократические митинги по всей Бразилии.



Президент Лула был вынужден объявить чрезвычайное положение, прежде чем отправить в столицу национальную гвардию для восстановления порядка. Он также приказал закрыть центр столицы, в том числе главный проспект, где находятся правительственные здания, на 24 часа.



Лула заявил, что “в истории нашей страны не было подобного прецедента” и назвал насилие “актами вандалов и фашистов”. Политик также обвинил службы безопасности в “некомпетентности, недобросовестности или злом умысле” за то, что они не помешали демонстрантам пройти в Конгресс.



“На снимках вы увидите, что полицейские ведут людей по дороге к площади Трес Пауэрс”, – сказал он. “Мы собираемся выяснить, кто финансирует этих вандалов, отправившихся в Бразилиа, и все они заплатят по закону”.



Видео, опубликованное бразильским изданием O Globo, показывает, как некоторые офицеры смеются и фотографируются вместе, когда демонстранты заняли кампус Конгресса на заднем плане.



Лидеры Латинской Америки осудили насилие. Президент Чили Габриэль Борич заявил, что Бразилия может рассчитывать на“полную поддержку его страны перед лицом этой трусливой и гнусной атаки на демократию”. Президент Колумбии Густаво Петро считает, что “фашизм решил совершить переворот”.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что Мексика выразила “полную поддержку администрации президента Лулы, избранной всеобщим волеизъявлением”.



Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил уверенность, что “воля бразильского народа и демократические институты должны уважаться”», и пообещал Луле “неизменную поддержку Франции”.