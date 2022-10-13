



Боррель сообщил, как Европа ответит на ядерную атаку России по Украине

Евросоюз обязательно ответит, если Россия решится нанести ядерный удар по Украине. Об этом сообщает заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозепьа Боррель, сделанное во время участия в Европейской дипломатической академии.



Политик пообещал мощную реакцию, которая приведет к уничтожению армии государства-террориста.



"Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Оно не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика", - подчеркнул Боррель.



Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что его страна не будет использовать ядерное оружие, если Россия ударит по Украине.