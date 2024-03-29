



Большое наступление на Украину: главный генерал США оценил возможности РФ

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Чарльз Браун считает, что опасения относительно вероятного масштабного весеннего наступления российских войск на Украину могут быть преувеличены.



Браун в разговоре с изданием снова призвал к скорейшему принятию оборонной помощи Украине со стороны США. Он допускает, что ВСУ столкнутся с продолжением российских артиллерийских обстрелов в обозримом будущем, передает издание Defence One.



Вместе с тем он выразил сомнения в способности РФ организовать новое большое наступление на Украину.



"Я не знаю, смогут ли россияне осуществить большое наступление. Я имею в виду, если вы посмотрите на... что произошло в течение... прошлого года, россияне фактически бросили много возможностей и личного состава, систем вооружения и транспортных средств, чтобы получить то, что они получили", - сказал главный генерал США.



В этом контексте Браун указал на значительные потери, которые российские захватчики понесли при таких кампаниях. "И, как я бы сказал, это почти мясорубка", - отметил американский генерал.



Также он озвучил журналистам мнение, что риск эскалации со стороны России в ее широкомасштабной военной агрессии против Украины "не столь высок, как, возможно, был в начале".



Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью CBS News рассказал, что по состоянию на сегодняшний день ситуацию на фронте удалось стабилизировать после зимнего обострения. Глава государства отметил, что Россия, вероятно, готовит новое наступление, которое может произойти в конце мая или в июне.