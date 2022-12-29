



Более 30% электроэнергии в Южной Корее производится с помощью АЭС

Более 30% электроэнергии в Южной Корее производится с помощью АЭС...



Семилетний максимум в 30,7%, зарегистрированный в течение 11 месяцев 2022-го, является самым высоким с 2015 года, когда этот показатель составил 31,7%.



Ожидается, что в ближайшие годы "атомная" энергия в Южной Корее будет производиться еще больше – благодаря развитию ядерной энергетики, которая является политическим приоритетом президента Юн Сок Йоля. Он стремится к тому, чтобы к 2027 году страна могла экспортировать 10 ядерных реакторов APR1400 отечественной разработки.



Развитию ядерного поколения способствовал также запуск первого энергоблока АЭС Shin Hanul. Кроме того, энергетическая директива будет подкрепляться правительственной поддержкой – 1,5 млрд долларов США для промышленности в следующем году.