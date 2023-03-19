



Белый дом: США считают в данный момент неприемлемым перемирие на Украине

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают в данный момент перемирие на Украине неприемлемым. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.



“Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо. Потому что это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно”, – сказал он.



Представитель Белого дома отметил, что украинский лидер в последнее время “высказывался достаточно звучно” о том, что он не поддерживает этот шаг.