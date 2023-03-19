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Белый дом: США считают в данный момент неприемлемым перемирие на Украине
19.03.2023 19:06 Наталья Богинская

Белый дом: США считают в данный момент неприемлемым перемирие на Украине

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают в данный момент перемирие на Украине неприемлемым. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.

“Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо. Потому что это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно”, – сказал он.

Представитель Белого дома отметил, что украинский лидер в последнее время “высказывался достаточно звучно” о том, что он не поддерживает этот шаг.

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