



Австралия создаст морской парк размером с Испанию

Власти Австралии решили увеличить морской парк на острове Маккуори втрое, в результате чего его общая площадь составит почти 475,5 тысяч квадратных километров.



Австралия планирует создать вокруг отдаленных островов у своего юго-восточного побережья морской парк размером почти с Испанию. Об этом в воскресенье, 4 июня, пишет агентство AFP со ссылкой на австралийское правительство. В планах властей увеличение морского парка на острове Маккуори втрое, в результате чего общая охраняемая площадь составит 475 465 квадратных километров. Это территория, которая примерно равна площади Испании или Камеруна и намного больше Вьетнама или Японии, отмечает агентство.



Остров является субантарктическим научным центром. Он находится между Австралией и Антарктидой и является домом для королевских пингвинов и морских котиков. По словам министра окружающей среды Австралии Тани Плиберсек, эта территория будет полностью закрыта для рыболовства, добычи полезных ископаемых и других видов добывающей деятельности.



"Остров Маккуори – исключительное место. Это отдаленное чудо дикой природы – критически важная среда для размножения миллионов морских птиц, тюленей и пингвинов", – отметила она.



Экологические организации поддержали план австралийского правительства. Они были обеспокоены тем, что эта территория может стать мишенью для добычи полезных ископаемых на морском дне и неустойчивого коммерческого рыболовства.



В начале года правительство Австралии объявило выделение 700 миллионов долларов на улучшение состояния уникальной экосистемы Большого барьерного рифа. Половина средств пойдет на работу с почвой вдоль северо-восточного побережья Австралии для ликвидации эрозии и уменьшения количества сточных вод, содержащих пестициды.



Большой барьерный риф – это самая большая в мире система коралловых рифов, расположенная в Коралловом море у побережья австралийского штата Квинсленд. За несколько последних лет риф сильно пострадал от жары. Высокая температура воды приводит к гибели водорослей на коралле. Сам коралл при этом остается невредимым и приобретает характерный белый цвет.