



Аббас пожаловался Салливану на Израиль

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас потребовал от администрации США оказать давление на Израиль.



Соответствующее заявление он сделал в четверг, 19 января, во время встречи с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном в Рамалле.



"Мы не можем мириться с продолжением израильских преступлений. Мы будем противостоять этим мерам и защищать права нашего народа, наших земель и святых мест", - сказал Аббас Салливану.



По его словам, "эскалация" в Иудее и Самарии "угрожает безопасности и стабильности" в регионе. Как сообщил генсек исполкома ООП Хусейн аль-Шейх, который присутствовал на встрече, Аббас предупредил, что действия Израиля якобы "разрушат решение о создании двух государств".



"Аббас призвал администрацию США немедленно вмешаться и оказать давление на оккупационное правительство, чтобы оно прекратило свою политику и эскалацию", — сообщил Аль-Шейх.



На встрече Аббас и Салливан также обсудили двусторонние отношения. Кроме того, председатель ПА пожаловался на решение израильского правительства конфисковать налоговые поступления семьям террористов. Также Аббас потребовал, чтобы администрация США выполнила свое обещание вновь открыть консульство в Иерусалиме.