



Законодатели США представили законопроект о выводе войск из СА и ОАЭ

В четверг трое депутатов-демократов в Палате представителей представили закон, который потребует вывода критически важных военных объектов США, размещенных в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, пишет Reuters.



Введение закона произошло через день после того, как Эр-Рияд и Абу-Даби поддержали решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день, начиная с ноября. Это решение почти наверняка приведет к повышению цен на нефть в США.



В настоящее время в Саудовской Аравии и ОАЭ дислоцировано около 5000 военнослужащих, и закон, предложенный Шоном Кастеном, Томом Малиновским и Сьюзен Уайлд, выведет их из этих стран наряду с выводом критически важных систем противовоздушной обороны, таких как ракетные батареи Patriot Area Defense (THAAD).



В законопроекте говорится, что система THAAD и батареи Patriot будут перемещены "в другое место или места на Ближнем Востоке с приоритетной задачей защиты Вооруженных сил США".



Законодатели акта заявили, что Саудовская Аравия и ОАЭ "давно полагались на американское военное присутствие в Персидском заливе для защиты своей безопасности и нефтяных месторождений", и что после их поддержки действий ОПЕК+ "мы не видим причин, по которым американские войска и подрядчики должны продолжать оказывать эту услугу странам, которые активно работают против нас".



"Если Саудовская Аравия и ОАЭ хотят помочь Путину, они должны рассчитывать на его защиту, - говорится в совместном заявлении Кастена, Малиновского и Уайлд. - Это решение является поворотным моментом в наших отношениях с нашими партнерами по Персидскому заливу".



"Если Саудовская Аравия и ОАЭ надеются сохранить отношения с Соединенными Штатами, которые принесли им огромную пользу, они должны проявить большую готовность работать с нами, а не против нас, в продвижении того, что сейчас является нашей самой неотложной задачей в области национальной безопасности: поражение агрессии России в Украине", - добавили они.