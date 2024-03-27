



Выигрышный билет Mega Millions на1,13 миллиарда долларов был продан в Нью-Джерси

Mega Millions сообщила, что в Нью-Джерси был продан один билет на джекпот в размере 1,13 миллиарда долларов США, пятый по величине приз в истории игры.



Выигрышными номерами джекпота стали 7, 11, 22, 29 и 38, а также энергетический шар 4, говорится на сайте Mega Millions.



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Победитель, имя которого еще не определено, может либо получить 537,5 миллионов долларов США единовременно, либо распределить выплаты на 30 лет, ежегодно выплачивая подоходный налог.



Хотя джекпот и велик, он все еще далек от самого крупного, разыгрываемого в Mega Millions. В прошлом году во Флориде джекпот составил 1,6 миллиарда долларов США. Победитель, пожелавший остаться неизвестным, превзошел шансы 1 к 302,6 миллиона.



Билеты на розыгрыши, проводимые два раза в неделю, стоят по 2 доллара США и продаются в 45 штатах, округе Колумбия, Пуэрто-Рико и Виргинских островах США.



Самым крупным выигрышем в истории лотерей США является 2,04 миллиарда долларов США, которые выиграл одинокий обладатель билета Powerball в Калифорнии в ноябре 2022 года.

