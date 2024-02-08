



В США возможно проголосуют пакет помощи на сумму $ 95,34 млрд

Сенат США должен проголосовать по законопроекту на сумму $ 95,34 млрд,

который включает помощь Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону.



Демократы и республиканцы часами обсуждали следующие шаги в среду после того, как более широкие усилия провалились, пока лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер не отправил законодателей домой с планами рассмотреть в четверг пересмотренный пакет, который исключает иммиграционные положения, но оставляет иностранную помощь нетронутой.



“Мы вернемся завтра в полдень, и, надеюсь, это даст республиканцам необходимое время”, — заявил Шумер в среду.



Законопроект о помощи в сфере безопасности включает $61 млрд для Украины в борьбе с российским вторжением, $14 млрд для Израиля в его войне против ХАМАС а и $4,83 млрд для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживания агрессии со стороны Китая.



