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В США возможно проголосуют пакет помощи на сумму $ 95,34 млрд
08.02.2024 19:55 MIGnews.com

В США возможно проголосуют пакет помощи на сумму $ 95,34 млрд

Сенат США должен проголосовать по законопроекту на сумму $ 95,34 млрд,
который включает помощь Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону.

Демократы и республиканцы часами обсуждали следующие шаги в среду после того, как более широкие усилия провалились, пока лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер не отправил законодателей домой с планами рассмотреть в четверг пересмотренный пакет, который исключает иммиграционные положения, но оставляет иностранную помощь нетронутой.

“Мы вернемся завтра в полдень, и, надеюсь, это даст республиканцам необходимое время”, — заявил Шумер в среду. 

Законопроект о помощи в сфере безопасности включает $61 млрд  для Украины в борьбе с российским вторжением, $14 млрд для Израиля в его войне против ХАМАС а и $4,83 млрд для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

 

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