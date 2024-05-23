



В США потребовали предоставить данные о содержании ИИ в предвыборной агитации

Председатель Федеральной комиссии по связи США Джессика Розенворсель предложила требовать раскрытия содержания, созданного искусственным интеллектом, в политической рекламе на радио и телевидении.



Розенворсель просит своих коллег проголосовать за принятие предложенного правила, которое потребует раскрытия информации об искусственном интеллекте в рекламе как кандидатов, так и политических кампаний, но не предлагает запретить любой контент, созданный искусственным интеллектом, в политической рекламе.



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Правило будет распространяться на кабельных операторов, провайдеров спутникового телевидения и радио, но FCC не имеет полномочий регулировать рекламу в Интернете или социальных сетях. Агентство уже предприняло шаги по борьбе с вводящим в заблуждение использованием искусственного интеллекта в политических противостояниях.

