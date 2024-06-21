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В КНДР нет цензуры на фото Путина
21.06.2024 08:55 MIGnews.com

В КНДР нет цензуры на фото Путина

Во время визита Путина в Северную Корею, безусловно было море видео и фотографий. Также были и ситуации, которые просто “валились” в прямой эфир. Одно только выдворение российской делегации из зала чего стоило.

В информационном агентстве КНДР нет цензуры на фотографии Путина, поскольку там есть свой руководитель.  Проверке и редакции подвергается толко лицо светлоликого Ким Чен Ына. А Лицо Путина на всех фото во время его визита в Северную Корею осталось таким,какое оно есть на самом деле - без фотошопа.



 

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