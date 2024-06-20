



Байден или Трамп? Проведен новый опрос среди американцев

Джо Байден обгоняет Дональда Трампа по популярности в преддверии президентских выборов в США.



Об этом свидетельствует новый опрос, проведенный Fox News.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Байден получает 50% поддержки, Трамп - 48%. Это на три процентных пункта больше, чем в опросе Fox News, который проведен в прошлом месяце.



Среди мужчин за Трампа голосов было больше на 15%. Среди избирателей мужского пола, которые не получили высшего образования, разрыв в его пользу был больше на 30%, среди евангелистов - на 46%.



Байден опережает Трампа на 15% среди избирателей в возрасте от 65 лет, среди женщин - на 17%, среди городских избирателей - на 23%, среди женщин с высшим образованием - на 28%. Среди афроамериканцев его поддерживают 73% опрошенных.