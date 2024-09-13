



В спорных штатах Харрис делает акценты на рекламу Украины и Восточной Европы

Демократический комитет политических действий представляет новую рекламную кампанию в спорных штатах, нацеленную на американцев восточноевропейского происхождения. Оно расхваливает достижения вице-президента Камалы Харрис в Украине и критикует подход бывшего президента Дональда Трампа к России.



Ожидается, что кампания, проводимая America's Future Majority Fund super PAC, будет включать раунды телевизионной и цифровой рекламы в Пенсильвании, а затем в двух других важных колеблющихся штатах — Мичигане и Висконсине. Во всех трех штатах проживает значительное количество людей с корнями в Польше, Украине, Литве и других странах Восточной Европы.



В президентских дебатах во вторник Харрис напрямую обратилась к "800 000 польских американцев прямо здесь, в Пенсильвании", утверждая, что Польша станет следующей целью России после Украины. "Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве", — заявила Харрис.



В совокупности эти два подхода представляют собой новый подход демократов к работе в спорных штатах, связывая свою предвыборную кампанию с сообществами, для которых война в Украине имеет личный резонанс, и стремясь убедить их в том, что Трамп откажется от Украины и союзников на восточном фланге НАТО.



Бывший представитель Демократической партии от Нью-Джерси Том Малиновский возглавляет рекламную кампанию вместе с Джимом Росапепе, сенатором штата Мэриленд от Демократической партии и бывшим послом США в Румынии, и Марком Сигелом, бывшим исполнительным директором Национального комитета Демократической партии.



Неясно, как окупится их ставка. Пока нет доступных публичных опросов, которые бы фокусировались на группах американцев Центральной и Восточной Европы и на том, является ли война в Украине движущим фактором при принятии ими решений о голосовании, а затем на том, считают ли они подход Харрис или Трампа лучшим.



Новый опрос, проведенный Институтом CATO, аналитическим центром с либертарианским уклоном, и YouGov, показал, что избиратели в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане с небольшим перевесом полагают, что Трамп с большей вероятностью разрешит войну в Украине и удержит Соединенные Штаты от участия в иностранных войнах.



Внешняя политика часто отходит на второй план на выборах, поскольку избирателей больше всего волнуют проблемы, связанные с внутренней политикой, такие как экономика, инфляция и иммиграция.



Но Малиновский утверждает, что даже небольшой перевес будет иметь значение в такой напряженной гонке, как 2024 год. "Если это будут выборы, решаемые несколькими тысячами голосов в одном или нескольких из этих трех штатов, у меня нет сомнений, что поляки, украинцы, литовцы и другие американцы из Центральной и Восточной Европы могут решить исход", — сказал он NatSec Daily. Малиновский, который был бывшим высокопоставленным чиновником Госдепартамента администрации Обамы до того, как стал работать в Конгрессе, родился в Польше.



Более 700 000 человек в Пенсильвании, или около 5 процентов населения штата, являются польскими американцами, а около 122 000 — украинскими американцами . В Мичигане проживает около 900 000 польских американцев и 40 000 украинских американцев, а в Висконсине — около 480 000 польских американцев. В 2020 году Байден победил Трампа в Пенсильвании на 80 000 голосов, в Мичигане на 154 000 голосов и в Висконсине на 20 000 голосов.



Новая рекламная кампания в поддержку Харрис "демонстрирует послание, сравнивающее умиротворение Трампа в отношении Путина и готовность отказаться от наших союзников с приверженностью Харрис противостоять Путину в защиту наших союзников", - сказал Малиновский.



Предвыборный штаб Трампа выступил с опровержением этой версии.



Трамп "сделает все необходимое для восстановления мира и восстановления американской мощи и сдерживания на мировой арене, и он единственный человек, который может это сделать", — заявил Стивен Чунг, представитель предвыборной кампании Трампа, в интервью NatSec Daily. "Война между Россией и Украиной никогда бы не произошла, если бы Дональд Дж. Трамп был президентом. Так грустно".



В дебатах во вторник Трамп дважды отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну. Он сказал, что будет вести переговоры и с Россией, и с Украиной, чтобы выступить посредником в мирном урегулировании в случае избрания, и настаивал на том, что Байден провалил попытки предотвратить войну в своих собственных переговорах с Путиным.



"Эта война нуждается в завершении", — сказал Трамп.

