



Очередная "красная линия" от Путина

12 сентября 2024 года после своего выступления на пленарном заседании Форума объединенных культур президент России Владимир Путин ответил на вопрос представителя СМИ относительно того, что Великобритания и США могут разрешить Украине наносить удары по целям в глубине территории России с использованием западного оружия большой дальности.



Путин заявил: "Если такое решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое вмешательство, это будет означать, что страны НАТО, США, страны Европы являются сторонами войны в Украине. Это будет означать их прямое вмешательство в конфликт, и это, очевидно, кардинально изменит саму суть, сам характер конфликта".



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"Это будет означать, что страны НАТО — США и страны Европы — находятся в состоянии войны с Россией. И если это так, то, учитывая изменение сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения в ответ на те угрозы, которые будут нам предъявлены".

