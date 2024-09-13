



В гольф на поле Трампа играл нацист, подражающий Гитлеру

В гольф-клубе бывшего президента США Дональда Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, этим летом дважды был Тимоти Хейл-Кусанелли, сторонник нацистов, осужденный за штурм Капитолия, сообщает NPR.



Одним из таких мероприятий стал сбор средств для группы, которая поддерживает обвиняемых в беспорядках в Капитолии, и которую Трамп лично поддержал в видеообращении.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Все люди там, вы потрясающие патриоты", — цитирует Трампа в видео NPR. "Отлично проведите время в Бедминстере".

Хейл-Кусанелли, работавший подрядчиком по обеспечению безопасности на военно-морской базе, когда он присоединился к протрамповской толпе 6 января, также был признан виновным в нарушении общественного порядка и других правонарушениях.



Хейл-Кусанелли был известен как сторонник нацистов и носил усы Гитлера.



Трамп, который является кандидатом от Республиканской партии на ноябрьских выборах, отрицает, что знает о деле Хейла-Кусанелли.



Представитель предвыборного штаба Трампа сообщил NPR, что бывший президент "даже не знает об этом человеке".

