



В Праге появилась улица, названная в честь героя, спасшего 669 еврейский детей

В Праге появилась улица, названная в честь британского героя Николаса Уинтона, который в 1939 году спас 669 еврейских детей, вывезя их из нацистской Чехословакии в Великобританию на "Киндертранспорте". Одной из спасённых была Александра Гринстед, которой на тот момент было семь лет. На этой неделе 92-летняя женщина вернулась в Прагу, чтобы почтить память Уинтона.



Николас Уинтон, чьи героические действия долгое время оставались неизвестными широкой публике, был признан и почтён спустя десятилетия. На церемонии присутствовали выжившие "дети Уинтона", их семьи и представители Ассоциации еврейских беженцев. Этот памятный день также совпал с 85-й годовщиной последнего неосуществлённого "Киндертранспорта", который должен был вывезти ещё 250 детей, но не смог отправиться из-за начала Второй мировой войны.







