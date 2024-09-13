



Трамп выступит на крупнейшем произраильском саммите в США

Бывший президент Дональд Трамп посетит и выступит на Национальном саммите Израильско-американского совета (IAC) в Вашингтоне, округ Колумбия, в этом месяце в качестве приглашенного докладчика. Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, также были приглашены выступить.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Национальный саммит IAC стал крупнейшей произраильской конференцией Америки, в этом году ожидается привлечение около 4000 участников из еврейской и израильской общины, включая многих студентов, которые будут чествовать жертв и героев 7 октября и отмечать почти год с момента резни. В центре внимания будут программы, посвященные 7 октября, включая дань уважения героям, выжившим и семьям заложников; салют Армии обороны Израиля; группа экспертов по боевой этике ЦАХАЛа; и специальное выступление бывших заложников, освобожденных из лап ХАМАСа.



Саммит также сосредоточится на еврейской идентичности, борьбе с антисемитизмом, израильских технологиях и инновациях, альянсе США-Израиль и других аспектах еврейского и израильско-американского опыта. Спикеры и участники дискуссии на конференции будут включать лиц, принимающих решения, и лидеров мнений из сферы государственного управления, бизнеса, активизма, образования, журналистики, филантропии и технологий.

