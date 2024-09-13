



Главный помощник Байдена должен предотвратить войну Израиля с "Хезболлой"

Специальный посланник США Амос Хохштейн встретится в понедельник, 16 сентября с руководством Израиля, чтобы попытаться избежать дальнейшей эскалации между Израилем и поддерживаемой Ираном террористической группировкой "Хезболла" в Ливане, сообщает новостной сайт Walla.



Американские чиновники сообщили Walla, что они обеспокоены все более агрессивной риторикой Израиля в отношении Ливана и стремятся предотвратить полномасштабную войну.



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Министр обороны Йоав Галант и командующий Армией обороны Израиля Герци Халеви на этой неделе предупредили, что Израилю необходимо сосредоточить свое внимание на Ливане и что он готов к крупной операции.



Около 60 000 израильтян были вынуждены покинуть свои дома из-за ежедневных атак "Хезболлы" на север Израиля. Возвращение перемещенных жителей севера в их дома является частью военных целей Израиля, наряду с уничтожением ХАМАСа и возвращением заложников, похищенных террористической группировкой 7 октября.



Израиль выразил открытость к дипломатическому решению конфликта, но заявил, что начнет полномасштабную войну против "Хезболлы" для восстановления безопасности на севере, если соглашение не будет достигнуто.

