



Испания проводит встречу по созданию "палестинского государства"

Испания, которая в пятницу, 13 сентября проводит встречу на высоком уровне с участием представителей ряда мусульманских и европейских стран, посвященную путям прекращения войны в Газе, призывает международное сообщество разработать четкий график реализации решения израильско-палестинского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств.



"Мы встречаемся, чтобы сделать еще один рывок к окончанию войны в Газе, к выходу из бесконечной спирали насилия между палестинцами, израильтянами... Этот путь ясен. Реализация решения о двух государствах — единственный путь", — заявил журналистам министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.



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На встрече присутствовали его коллеги из Норвегии и Словении, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель, премьер-министр ПА Мохаммад Мустафа и члены Арабо-исламской контактной группы по Газе, в которую входят Египет, Саудовская Аравия, Катар, Иордания, Индонезия, Нигерия и Турция.



Альбарес говорит, что среди участников, среди которых, в частности, нет Израиля, была "явная готовность перейти от слов к действиям и предпринять шаги к четкому графику эффективной реализации" решения о двух государствах, начиная с вступления ПА в Организацию Объединенных Наций.



Израиль не был приглашен, поскольку он не входил в контактную группу, говорит Альбарес, добавляя, однако, что "мы будем рады видеть Израиль за любым столом, где будут обсуждаться мир и решение о создании двух государств".

