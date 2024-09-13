



Пекин отреагировал на критику Зеленского "мирного плана" Китая и Бразилии

Китай поддерживает контакты с Украиной по урегулированию войны, и будет и дальше способствовать политическому урегулированию "кризиса".



Об этом говорится в заявлении спикера МИД Китая Мао Нин, выданного Пекином в ответ на критику Президента Украины "мирного плана" Китая и Бразилии. Напомним, накануне Владимир Зеленский назвал его "деструктивным".



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Мао Нин отметила, что Китай и Бразилия выдвинули шесть совместных договоренностей по решению "неотложного приоритета", заключающегося в деэскалации ситуации.



"В общих договоренностях подчеркивается, что все соответствующие стороны должны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно запреты расширения поля боя, эскалации боев и никаких провокаций со стороны любой стороны. Он также призывает все стороны быть преданными диалогу и переговорам, увеличивать гуманитарную помощь, противостоять использованию ядерного оружия, противостоять нападениям на атомные электростанции и защищать стабильность глобальных промышленных цепей и цепей поставок", – сказала спикер китайского МИД.



Она обратила внимание, что "мирные инициативы" Китая и Бразилии получили положительную реакцию из более чем 110 стран, и на добавила – Китай продолжит настаивать на политическом урегулировании "украинского кризиса" (так Пекин называет войну РФ против Украины – ред.).



"Об украинском кризисе, в том числе в отношении шести общих договоренностей, Китай поддерживает тесные контакты с Украиной. Китай продолжит способствовать мирным переговорам и будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса", – заявила спикер МИД Китая.



