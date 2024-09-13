



Politico: Россия высылает 6 британских дипломатов по обвинению в шпионаже

Всего за несколько часов до начала встречи Стармера и Байдена по заявленной украинской повестке о разрешении на использование иностранного оружия для поражения военных целей внутри страны-агрессора Россия объявила о высылке шести английских дипломатов, обвиняя их в шпионаже.



Кроме того российская сторона этот визит определила как эскалацию конфликта.



Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило, что в прошлом месяце Москва отозвала дипломатические аккредитации шести своих дипломатов. Однако оно отвергло обвинения России как “совершенно беспочвенные”.



В заявлении ФСБ России говорится, что российские власти получили “документальные материалы, подтверждающие координацию Лондоном обострения международной военно-политической обстановки”.



По данным ФСБ , документы свидетельствуют о том, что шесть дипломатов, работавших в политическом отделе посольства Великобритании в Москве, совершили действия, имеющие признаки “ведения разведывательно-подрывной работы”.



Они писали, что отдел МИД Великобритании в Лондоне, отвечающий за Восточную Европу и Центральную Азию, превратился в “специальную службу, главной задачей которой является нанесение стратегического поражения” России во время ее вторжения на Украину.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия британских дипломатов направлены на “причинение вреда” российскому народу и что они “выходят далеко за рамки, установленные Венской конвенцией”, не уточнив, что именно имеется в виду.







