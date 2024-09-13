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Экономика Газы сократилась до менее чем одной шестой от довоенного размера
13.09.2024 15:57 MIGnews.com

Экономика Газы сократилась до менее чем одной шестой от довоенного размера

Экономика Газы сократилась до менее чем одной шестой части от ее первоначального размера после того, как Израиль начал войну в Газе почти год назад , в то время как безработица в Иудее и Самарии почти утроилась, говорится в докладе ООН, опубликованном в четверг, 12 сентября.

В докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) экономика Газы описывается как "лежащая в руинах" спустя более 11 месяцев после того, как Израиль начал там военную кампанию, в результате которой значительная часть анклава в прямом смысле превратилась в руины.

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Торговый орган ООН заявил, что ПА, которая осуществляет ограниченное самоуправление в Иудее и Самарии, находится под "огромным давлением", которое ставит под угрозу ее способность функционировать.

В докладе говорится, что в дополнение к замедлению экономики, вызванному войной Израиля, напряженность усугубляется сокращением международной помощи, а также вычетов и удержаний из доходов со стороны Израиля, которые, по оценкам ЮНКТАД, с 2019 года составили более 1,4 млрд долларов США.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич , который приказал удержать средства, обвиняет ПА в поддержке атаки на Израиль 7 октября. ПА отрицает пропаганду насилия. Израиль также регулярно вычитает так называемые "выплаты мученикам", выплачиваемые ПА семьям боевиков и мирных жителей, убитых израильскими войсками.

ЮНКТАД призвала к "немедленному и существенному вмешательству международного сообщества, чтобы остановить экономический спад, решить гуманитарный кризис и заложить основу для прочного мира и развития". Также было заявлено о необходимости всеобъемлющего плана восстановления.

 

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