



Экономика Газы сократилась до менее чем одной шестой от довоенного размера

Экономика Газы сократилась до менее чем одной шестой части от ее первоначального размера после того, как Израиль начал войну в Газе почти год назад , в то время как безработица в Иудее и Самарии почти утроилась, говорится в докладе ООН, опубликованном в четверг, 12 сентября.



В докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) экономика Газы описывается как "лежащая в руинах" спустя более 11 месяцев после того, как Израиль начал там военную кампанию, в результате которой значительная часть анклава в прямом смысле превратилась в руины.



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Торговый орган ООН заявил, что ПА, которая осуществляет ограниченное самоуправление в Иудее и Самарии, находится под "огромным давлением", которое ставит под угрозу ее способность функционировать.



В докладе говорится, что в дополнение к замедлению экономики, вызванному войной Израиля, напряженность усугубляется сокращением международной помощи, а также вычетов и удержаний из доходов со стороны Израиля, которые, по оценкам ЮНКТАД, с 2019 года составили более 1,4 млрд долларов США.



Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич , который приказал удержать средства, обвиняет ПА в поддержке атаки на Израиль 7 октября. ПА отрицает пропаганду насилия. Израиль также регулярно вычитает так называемые "выплаты мученикам", выплачиваемые ПА семьям боевиков и мирных жителей, убитых израильскими войсками.



ЮНКТАД призвала к "немедленному и существенному вмешательству международного сообщества, чтобы остановить экономический спад, решить гуманитарный кризис и заложить основу для прочного мира и развития". Также было заявлено о необходимости всеобъемлющего плана восстановления.



