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Кремль невозмутим – продолжит объяснять Эрдогану, "чей Крым"
13.09.2024 16:27 Mignews

Кремль невозмутим – продолжит объяснять Эрдогану, "чей Крым"

Несколько дней понадобилось Кремлю, чтобы отреагировать на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права. Напомним, об этом турецкий лидер заявил в своем видеообращении к участникам саммита "Крымской платформы" в Киеве 11 сентября. 

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Так вот Россия не будет реагировать на слова Эрдогана и продолжит развивать "партнерские отношения" с Турцией. В этом заверил спикер Кремля Дмитрий Песков, и отнес вопрос о статусе Крыма "к категории разногласий", которые есть между россиянами и их "турецкими друзьями". 

"Мы не прекратим наши целенаправленные попытки и дальше разъяснять турецким друзьям и коллегам нашу точку зрения", – заявил Песков, выразив уверенность, что "в дальнейшем это позволит Анкаре лучше понять нас, лучше понять – и согласиться с нашими пояснениями".
 

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