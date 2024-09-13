



Эксперты ООН, обвиняют Иран в усилении репрессий против женщин

Эксперты ООН обвиняют Иран в "усилении" репрессий в отношении женщин спустя два года после смерти Махсы Амини в заключении, что вызвало общенациональные протесты, включая очевидную практику вынесения смертных приговоров женщинам-активисткам.



22-летняя Амини была иранской курдкой, которая умерла через три дня после ареста в Тегеране в сентябре 2022 года за предполагаемое нарушение дресс-кода Ирана, который требует от женщин носить платок.



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Два года спустя "Иран активизировал свои усилия по подавлению основных прав женщин и девочек и подавлению оставшихся инициатив женского активизма", — предупреждает в своем заявлении независимая миссия ООН по установлению фактов в Иране.



Совет ООН по правам человека назначил экспертов для расследования кровавого подавления общенациональных протестов, потрясших Иран после смерти Амини.



"Хотя массовые протесты утихли, неослабевающее неповиновение женщин и девочек является постоянным напоминанием о том, что они по-прежнему живут в системе, которая низводит их до положения "граждан второго сорта", — говорят эксперты, которые не выступают от имени Организации Объединенных Наций.



В новом отчете говорится, что репрессии заметно ужесточились с апреля.



По их словам, государственные органы "усилили репрессивные меры и политику" посредством так называемого "Плана Нур", который поощряет санкции за нарушение прав женщин и девочек, пренебрегающих обязательным ношением хиджаба.



"Силы безопасности еще больше ужесточили ранее существовавшие модели физического насилия, включая избиения, пинки и пощечины в отношении женщин и девочек, которые, как считается, не соблюдают обязательные законы и правила ношения хиджаба", — говорится в заявлении группы.



Они также предупреждают, что государственные органы усилили контроль за соблюдением правил ношения хиджаба, в том числе в частной сфере, например, в транспортных средствах.



В то же время новый законопроект "Хиджаб и целомудрие", находящийся на завершающей стадии утверждения, предусматривает более суровые наказания для женщин, которые не носят обязательный хиджаб, — включая огромные штрафы, длительные тюремные сроки и запреты на поездки.



В своем заявлении эксперты выражают особую обеспокоенность "явной новой схемой вынесения смертных приговоров женщинам-активисткам… после их осуждения за преступления против национальной безопасности".



"За последние два года смертная казнь и другие положения внутреннего уголовного права, в частности те, которые связаны с национальной безопасностью, использовались в качестве инструментов для террора и удержания иранцев от протестов и свободного выражения мнений", — говорят они.

