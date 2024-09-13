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Польша "чешскую инициативу" поддержала, но денег на снаряды не дала, - СМИ | Фото: pixabay.com
13.09.2024 17:32 Mignews

Польша "чешскую инициативу" поддержала, но денег на снаряды не дала, - СМИ

Польша остается единственной страной, которая публично поддержала чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины, но до сих пор не предоставила средств. В то время как 18 государств, включая Германию, Латвию и Францию, активно финансируют проект. Польша же не внесла ни одного злотого, пишет Gazeta Wyborza.

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"Самым большим и быстрым донором оказалась Германия", – отмечается в статье. Если никаких неожиданностей не произойдет, Украина уже в сентябре получит еще около 100 тыс. снарядов, что позволит выполнить чешские обещания по поставке ВСУ 500 тыс. артиллерийских боеприпасов.

Инициатива, начатая президентом Чехии Петром Павелом, активно поддерживается рядом европейских стран, и в ближайшие месяцы планируется дальнейшее расширение поставок.

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