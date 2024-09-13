



Зеленский пристыдил партнеров: Беларусь сбивает "шахеды" РФ, а Запад все думает

Президент Владимир Зеленский подчеркнул критическую важность получения Украиной оружия с достаточной дальностью для изменения хода войны. Об этом он заявил на Ялтинской европейской конференции, где поделился некоторыми итогами встреч с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми, которые недавно посещали Киев с визитом.



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Зеленский отметил, что завершение войны возможно либо военным путем, либо через дипломатию, однако при любом сценарии Украина нуждается в мощной поддержке от международных партнеров, особенно Соединенных Штатов.



"Такие войны, как та, что ведет Россия против Украины, могут закончиться лишь двумя способами: либо военной силой, либо дипломатическим путем, который гарантирует полное освобождение украинских территорий. В обоих случаях Украина нуждается в сильных позициях, и здесь Соединенные Штаты играют ключевую роль", - подчеркнул он.



Зеленский также прокомментировал необходимость достаточной дальнобойности для ВСУ.



"После наших разговоров уже не должно быть ни одного незакрытого вопроса о том, почему Украина нуждается в оружии с достаточной дальностью. Не для того, чтобы просто сказать, что оно есть, а для реального изменения хода войны", - отметил президент.



Касаясь поддержки союзников в борьбе с иранскими дронами и российскими ракетами, Зеленский выразил разочарование: "Когда мы слышим, что в Россию прибыли новые ракеты из Ирана, это же то самое зло, которое союзникам приходилось уже сбивать в небе Ближнего Востока. Сейчас, возможно, отличается марка ракет, но не террористический мотив Ирана, лежащий в основе распространения и применения этого оружия... Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет и иранских "шахедов" в небе Украины? Причем это не делается и тогда, когда ракеты и дроны направляются буквально на территорию наших соседей... И когда мы поднимаем этот вопрос с нашими партнерами, постоянно, кстати, все пытаются его просто, если честно, заговорить. И боятся даже сказать "мы работаем над этим". Даже этих слов боятся. И это правда... Пока только Беларусь отличилась сбитием российских "шахедов". Я не думал, что в таком формате это будет... Это действительно, я считаю, просто унизительно для сильного демократического мира".





В то же время, президент выразил надежду, что международные партнеры окажут результативную поддержку, необходимую для победы и достижения справедливого мира.



Как известно, Украина уже получает дальнобойные ракеты от Великобритании, США и Франции, однако их использование по российским территориям остается ограниченным. Ожидается, что на встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании будет обсуждаться возможность разрешения украинским силам наносить удары по территории РФ.



