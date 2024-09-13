



Более 40 парламентариев Африки подписали произраильскую резолюцию Аддис-Абебы

Более 40 парламентариев из более чем 20 африканских государств подписали резолюцию в Аддис-Абебе в поддержку Израиля, заявив, что он имеет право на "всю историческую Палестину", и призвали признать Иерусалим его неделимой столицей.



Подписание резолюции стало кульминацией двухдневного саммита Африкано-израильской инициативы, который прошел в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Мероприятие было совместно организовано базирующейся в Иерусалиме лоббистской группой Israel Allies Foundation, Африкано-израильской инициативой и Thinc-Israel.



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В мероприятии приняли участие законодатели из таких стран, как Камерун, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Гана, Кот-д'Ивуар, Кения, Нигерия, Южный Судан и многих других.



"Мы собрались, чтобы развивать Авраамовы соглашения и, как дети Авраама, стремиться к миру, прогрессу и процветанию", — сказал Эрик Селле, основатель Африкано-израильской инициативы и лидер крайне правой христианско-националистической Консервативной партии Норвегии, излагая цель саммита и резолюции.



Афро-израильская инициатива была основана в 2012 году и находится под сильным влиянием евангельских христианских парламентских голосов по всей Африке; резолюция начинается с обязательства продвигать "Божью любовь к Израилю и еврейскому народу по всей Африке и во всем мире".



Почти все законодатели на встрече входят в состав "Кокузов союзников Израиля", организованных Фондом союзников Израиля, который активно лоббирует произраильское законодательство посредством религиозной дипломатии в национальных парламентах.



Саммит прошел на фоне растущей международной реакции на Израиль, продолжающий свою разрушительную 11-месячную войну в Газе, которую резолюция защищает, подтверждая "право Израиля на существование в пределах безопасных границ, свободных от актов и угроз террора".



"Мы осуждаем постоянную угрозу существованию Израиля со стороны Ирана и его доверенных армий "Хезболла", ХАМАС и хуситов… мы осуждаем насилие и терроризм против Израиля, совершаемые ХАМАСом, "Палестинским исламским джихадом" и ФАТХ, включая захват заложников в нарушение международного права", — говорится в резолюции.



Резолюция далее осуждает "ядерные устремления" Ирана и называет его "главным мировым спонсором терроризма".



Саммит и принятие резолюции также прошли на фоне дипломатического противостояния между сторонниками и противниками войны Израиля в Газе в Африке, когда Южная Африка подала в Международный суд иск о геноциде против Тель-Авива.



Резолюция решительно выступает против этого, заявляя: "Мы осуждаем юридические нападки на Израиль в ООН, МУС, МС и Африканском союзе, которые подрывают переговоры и существующие соглашения".



Выступая на конференции, израильский депутат Кнессета Шаррен Хаскель, сопредседатель фракции христианских союзников

Кнессета, предложила распространить действие Авраамовых соглашений на Африку посредством предлагаемой инициативы под названием "Соглашения царицы Савской".



Предлагаемые соглашения будут охватывать экономическое сотрудничество, оборону, безопасность, обмен разведывательной информацией, а также образовательное, религиозное и культурное взаимодействие.



С войной в Газе, которая идет уже одиннадцатый месяц, Израиль рискует получить статус мирового изгоя. Саммит и резолюция проходят на фоне попыток Иерусалима вернуть себе нарратив и укрепить поддержку.



Даже традиционные европейские и западные союзники Израиля начинают дистанцироваться от войны: такие страны, как Великобритания, Канада, Испания и Нидерланды, вводят частичные эмбарго на поставки оружия в страну.



Этот факт не ускользнул от внимания Селле, который сказал: "У Израиля есть то, что нужно развивать".



"Не стоит смотреть на Европу. Не стоит смотреть на Америку; не стоит смотреть в прошлое. Нужно смотреть в будущее, а для Африки Израиль — это будущее", — добавил он.





