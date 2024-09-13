



ВОЗ приветствует огромный успех кампании по вакцинации от полиомиелита в Газе

Глава Всемирной организации здравоохранения приветствует успех первой фазы масштабной кампании вакцинации от полиомиелита в охваченной войной Газе, после того как более 560 000 детей получили первую дозу.



"Это огромный успех на фоне трагической повседневной реальности жизни в Газе", — говорит Тедрос Адханом Гебрейесус в X.



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После первого подтвержденного случая полиомиелита за 25 лет 1 сентября началась масштабная вакцинация, охватившая не менее 90 процентов детей в возрасте до 10 лет, чему способствовали локальные "гуманитарные паузы" в боевых действиях.



Первая фаза кампании, в ходе которой вакцины сначала были доставлены детям в центральную часть Газы, затем на юг и, наконец, в наиболее труднодоступные северные районы территории, завершилась в четверг, 12 сентября.



Новая кампания по предоставлению необходимой второй дозы должна начаться примерно через четыре недели.





