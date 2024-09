В Саудовской Аравии совершили революцию в трансплантации сердца

В саудовской Аравии провели первую в мире полностью роботизированную трансплантацию сердца. Операция была проведена 16-летнему подростку, страдающему терминальной стадией сердечной недостаточности. Руководил операцией заведующий отделением кардиохирургии и директора Программы робототехники и малоинвазивной хирургии доктор Ферас Халиль.



Все операция отрабатывалась врачами семь раз в течение трех дней, прежде чем она была применена к пациенту.



“Успех первой в мире роботизированной пересадки сердца знаменует собой революционный скачок не только для нашего учреждения, но и для всего пути Саудовской Аравии к мировому лидерству в специализированной медицине в соответствии с программой Saudi Vision 2030 , которая ставит инновации в основу своих усилий по улучшению качества жизни”, — сказал доктор Халиль.



Он также похвалил “провидческое” руководство Королевства за оказание “непоколебимой” поддержки развитию сектора здравоохранения.

