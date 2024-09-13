Новости » Здоровье
В Саудовской Аравии совершили революцию в трансплантации сердца
13.09.2024 09:22 Катя Шульц

В Саудовской Аравии совершили революцию в трансплантации сердца

В саудовской Аравии провели первую в мире полностью роботизированную трансплантацию сердца. Операция была проведена 16-летнему подростку, страдающему терминальной стадией сердечной недостаточности. Руководил операцией заведующий отделением кардиохирургии и директора Программы робототехники и малоинвазивной хирургии доктор Ферас Халиль.

Все операция отрабатывалась врачами семь раз в течение трех дней, прежде чем она была применена к пациенту.

“Успех первой в мире роботизированной пересадки сердца знаменует собой революционный скачок не только для нашего учреждения, но и для всего пути Саудовской Аравии к мировому лидерству в специализированной медицине в соответствии с программой Saudi Vision 2030 , которая ставит инновации в основу своих усилий по улучшению качества жизни”, — сказал доктор Халиль.

Он также похвалил “провидческое” руководство Королевства за оказание “непоколебимой” поддержки развитию сектора здравоохранения.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы