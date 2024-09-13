



У Криштиану Роналду миллиард подписчиков в соцсетях

Футболист Криштиану Роналду достиг одного миллиарда подписчиков в социальных сетях. И пока что он единственный, кто достиг этой отметки. Вот такой не футбольный рекорд.

У Роналду также 170,5 миллиона подписчиков в Facebook, 60,4 миллиона зарегистрированных пользователей на канале YouTube, 113 миллионов на X и менее 10 миллионов на двух китайских платформах: Weibo и Kuaishou.Самая большая база его поклонников находится в Instagram, где у него 639 миллионов подписчиков.“Мы творили историю. Это больше, чем просто набор цифр – это свидетельство нашей общей страсти, драйва и любви к игре и за ее пределами. Это путешествие — путешествие всех нас”, — написал чемпион.