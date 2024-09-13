



Украина – лидер по смертности в мире, рождаемость на рекордном минимуме

Украина вышла на первое место в мире по уровню смертности, утверждают в Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ).



В пятницу, 13 сентября, ЦРУ опубликовали данные, которые показывают, что уровень смертности в Украине составляет 18,6 на 1000 человек, что является самым высоким показателем среди всех стран.



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После Украины в списке стран с самым высоким уровнем смертности находится Литва с показателем 15,02 смертей на 1000 человек, а на третьем месте – Сербия с 14,9 смертей. Россия заняла девятое место с уровнем 14,9 на тысячу человек. На другом конце списка находится Катар, где зафиксирован самый низкий уровень смертности – всего 1,4 смерти на 1000 человек.



Кроме того, Украина имеет самый низкий уровень рождаемости в мире – всего 6 рождений на 1000 человек. Следом идут французские владения Сен-Пьер и Микелон с показателем 6,4 рождений на 1000 человек. В то же время лидером по рождаемости в мире стал Нигер с 46,6 рождений на 1000 человек.



Демографический кризис в Украине усугубляется на фоне продолжающейся полномасштабной войны с РФ. По данным за первое полугодие 2024 года, смертность в стране втрое превысила рождаемость. За этот период родилось 87 655 детей, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, при этом зарегистрировано 250 972 случая смертей.



Эксперты предупреждают: демографическая ситуация в стране может еще ухудшиться. По прогнозам директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, через 10 лет население Украины может сократиться до 26-35 миллионов человек.